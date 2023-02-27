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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 11:54

В Моршанском районе при пожаре погибла 84-летняя пенсионерка

Сожителя женщины с признаками отравления угарным газом отправили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В пожаре погибла пожилая женщина

В пожаре погибла пожилая женщина

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 26 февраля в селе Рысли Моршанского района загорелся жилой дом. В результате пожара погибла 84-летняя хозяйка, а ее сожитель госпитализирован в медицинское учреждение с симптомами отравления угарным газом. По предварительным данным, возгорание произошло при розжиге печи, для этогожильцы использовали горючую жидкость.

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии Моршанским МСО СУ СК по региону начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.