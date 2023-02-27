Дорожники помогли доставить сломанное авто на сервис

Водителю помогли отправить машину на ремонт

Рано утром во время патрулирования дороги мастер участка обнаружил на 160-м км федеральной трассы Р-193 Воронеж – Тамбов легковой автомобиль на обочине дороги. Машина сломалась, и водитель не смог починить ее самостоятельно. Он попросил дорожников помочь ему добраться до автосервиса.

- Представители подрядной организации «ДСУ-2», которая обеспечивает зимнее содержание данного участка федеральной трассы, на эвакуаторе доставили легковой автомобиль к месту ремонта, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград