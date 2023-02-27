В Тамбове экстренно откачивают воду с улиц

Откачка воды ведется круглосуточно

Накануне морозная погода сменилась оттепелью. В результате в Тамбове началось обильное таяние снега, из-за чего на отдельных территориях города начала скапливаться вода. На их ликвидацию были направлены 3 единицы спецтехники, занимавшиеся откачкой воды круглосуточно.

- Места, где может произойти подтопление, нам хорошо известны, поэтому оперативно отправляем туда откачивающие машины. Также реагируем на обращения жителей. Вчера техника работала на улицах Бабарыкина, Мичуринской, Южной, Селезневской, Советской, проездах Тулиновский и Запрудный, в Периксе и Строителе. В некоторые точки приходилось приезжать дважды, - сообщают в администрации города Тамбова.

Ливневые решетки в городе были открыты заранее, некоторые из них потребовалось прочистить повторно. Этим занималось около 60 человек. На данный момент откачка воды, очистка дождеприемных решеток и водоотводных канав продолжается. Оставить заявку на откачку воды можно по телефону 53-27-92.

Фото администрации города Тамбова