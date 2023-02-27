В Тамбовской области в огне погибли пенсионерка и 48-летний мужчина

Двоих тамбовчан спасти не удалось Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю в Тамбовской области произошло 19 пожаров, погибло 2 человека, пострадал 1 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В Рассказовском районе в селе Дмитриевщина на улице Советская полностью сгорел нежилой дом. Огонь унес жизнь 48-летнего мужчины. Для ликвидации пожара привлекалось 1 отделение 24 пожарно-спасательной части.

Огонь полностью уничтожил дом на улице Центральной села Рысли Моршанского района. 85-летняя женщина погибла, пострадал 65-летний мужчина. Пожар потушили 1 отделением 35 пожарной части и 1 отделением 39 пожарной части.