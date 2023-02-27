В Тамбове задержан москвич, у которого изъяли 100 грамм героина

Героин был расфасован в маленькие свертки Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове оперативники задержали мужчину. Его подозревали в сбыте наркотиков. У 36-летнего жителя Москвы обнаружили несколько пакетов с порошком. Экспертиза подтвердила, что в пакетах находится героин массой 107 грамм.

В отношении наркокурьера было возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе следствия полицейскими было установлено, что на территории областного центра находится еще два тайника с партией героина. Оперативники обнаружили и извлекли свертки с наркотиками общей массой 134 грамма, - сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

Расследование уголовных дел продолжается. Полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям, а также каналы поставки запрещенных веществ.