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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:39

Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь

Прием будут вести юристы, судебные приставы и социальные работники
Марина МАКОВЛЕВА

4 марта с 10.00 до 16.00 участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатную юридическую консультацию. В этот день вторая коллегия адвокатов проведет прием совместно с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов и специалистами учреждения социального обслуживания "Забота".

- Всех военнослужащих и членов их семей, кому нужна юридическо-правовая помощь, ждут по адресу в Тамбове ул. Пензенская, дом 29, Коллегия адвокатов, - сообщают в администрации города Тамбова.