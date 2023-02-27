Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь

4 марта с 10.00 до 16.00 участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатную юридическую консультацию. В этот день вторая коллегия адвокатов проведет прием совместно с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов и специалистами учреждения социального обслуживания "Забота".

- Всех военнослужащих и членов их семей, кому нужна юридическо-правовая помощь, ждут по адресу в Тамбове ул. Пензенская, дом 29, Коллегия адвокатов, - сообщают в администрации города Тамбова.