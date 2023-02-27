При строительстве детсада подрядчик «сэкономил» для себя 250 тысяч рублей

Прокуратура Тамбовского района и специалист государственного строительного надзора проверили соответствие выполненных работ по строительству второго корпуса детского сада «Маленькая страна». При этом выяснилось, что подрядчик потребовал оплатить из бюджета работы, которые фактически не выполнялись.

В частности, в здании отсутствовали приставные лестницы, подоконники, оконные защелки, дверные доводчики, поливочные рукава, погружные насосы.

- Материальный ущерб, причиненный заказчику - МБУ «ЦБ ОУ Тамбовского района», составил сумму более 250 000 рублей, - сообщают в прокуратуре Тамбовского района.

Материалы проверки направлены в ОМВД по Тамбовскому району. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.