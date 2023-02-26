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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 10:07

В Тамбовской области водитель незарегистрированного авто попытался подкупить полицейского

Теперь его привлекут и к административной, и к уголовной ответственности
Анна ГРЕБЕНКИНА

В Тамбовской области водитель попытался подкупить полицейского. Как сообщили в региональном УМВД, 23 февраля в Жердевском районе сотрудник ДПС остановил 23-летнего автомобилиста. При проверке документов выяснилось, что машина не зарегистрирована. Тогда правоохранитель начал составлять административный протокол. Чтобы избежать наказания, житель Воронежской области предложил автоинспектору деньги.

Полицейский от взятки отказался и доложил руководству. Молодого человека опросили. Денежные купюры изъяли, видеозапись случившегося приобщили.

В областном УМВД уточнили, что задержанный будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной - за мелкое взяточничество. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.