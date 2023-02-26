Рабочая неделя в Тамбове начнется с мокрого снега

В понедельник, 27 февраля, в Тамбове будет облачно с прояснениями. Об этом сообщают спасатели со ссылкой на региональный филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 2° ниже нуля до плюс 3°.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Влажность воздуха 84 %. В течение суток атмосферное давление повысится, а влажность воздуха не изменится.