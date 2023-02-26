Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Двое жителей Тамбовской области отдали мошенникам полтора миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Первый случай произошел в Котовске. 36-летниему местному жителю позвонили якобы сотрудники банка и полиции. Они сообщили мужчине, что кто-то пытается оформить на него кредит. Телефонные аферисты предложили потерпевшему немедленно взять займ, а деньги с карты снять. Мужчина выполнил все указания. А затем перевел через банкомат 878 000 рублей на пятнадцать банковских счетов, реквизиты которых ему предоставили мошенники. Только через сутки потерпевший сообразил, что его обманули.

Аналогичная ситуация произошла и с 27-летнимым жителем Тамбова. Он перечислил мошенникам 630 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела.

Всем тамбовчанам правоохранители напоминают: если звонящие интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой денег на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, снять сбережения со счетов, немедленно прекратите телефонный разговор.