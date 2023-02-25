Больше 13 тысяч юных тамбовчан приняли участие в тематической онлайн-олимпиаде по экологии

Более 13 тысяч школьников приняли участие в тематической онлайн-олимпиаде по экологии

До 27 февраля проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру. Ее задания уже выполнили более 13 тысяч школьников 1-9 классов Тамбовской области. Всего по России в ней приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Олимпиада проходит в поддержку национального проекта «Экология» на образовательной платформе Учи.ру. Основная задача онлайн-состязания — не только проверить знания учеников о природе, но и показать, как сильно зависит состояние окружающей среды от правильных привычек в жизни каждого человека.

Организаторами экопросветительской инициативы третий год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.

В олимпиаде этого года в трех из девяти заданий интегрированы темы национального проекта «Экология». Интерактивный формат помогает в игровой форме рассказать детям о таких важных темах — биоразнообразие, сортировка отходов, лесовосстановление и профилактика лесных пожаров.

Для успешного выполнения заданий олимпиады детям не потребуется углубленных знаний, зато пригодится логика и интуитивное понимание взаимосвязи между природой и действиями человека. Каждое задание расскажет участнику интересные факты об окружающем мире и экологии: олимпиада охватывает самые разнообразные темы, от урбанистики до биологического разнообразия.

- Для участия в онлайн-соревновании ребенку достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. К онлайн-олимпиаде можно присоединиться на сайте https://ecomir.uchi.ru/, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.