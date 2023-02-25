Тамбовская область оказалась в лидерах по числу занимающихя физкультурой и спортом

Более 60% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. По этому показателю Тамбовская область находится на втором месте в стране. По словам исполняющего обязанности министра спорта региона Павла Грицкова, больше всего занимающихся среди детей и молодежи.

Для привлечения к спорту трудящихся и граждан старшего поколения в 2023 году в регионе пройдет ряд специальных мероприятий. В их числе — спартакиады трудовых коллективов, различные фестивали, в том числе по развитию корпоративного спорта.

— На Тамбовщине ежегодно проводится более ста областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В них могут участвовать все жители региона, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки, — сказал Павел Грицков.

В Тамбовской области создано 4337 спортивных объектов. Это плоскостные сооружения, стадионы, футбольные поля, тиры, бассейны, фоки, объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные к занятиям спортом.