Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 февраля 2023 20:32

Мичуринский «Тамбов» во второй раз переиграл белгородцев

Дубль, включая победную шайбу, на счету Егора Антонова
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции мичуринский «Тамбов» принимал «Белгород». Вновь в статусе хозяев льда выступали гости.

Если в первой встрече мичуринцы быстро запрягли, то в этот раз сохраняли подобие интриги на протяжении двух периодов, но потом все же класс «волчат» предопределил их итоговую победу. Дубль оформил Егор Антонов, по разу белгородцев огорчили Александр Куликов, Илья Комаринский и Вадим Кутько. Итог – 5:2 в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 61 очком. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (57) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). Теперь 4 – 5 марта «волчата» примут на льду «Темпа» новочебоксарский «Сокол» (восьмое место, 36 очков). Начало игр в 13:00.