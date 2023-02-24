Мичуринский «Тамбов» во второй раз переиграл белгородцев

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции мичуринский «Тамбов» принимал «Белгород». Вновь в статусе хозяев льда выступали гости.

Если в первой встрече мичуринцы быстро запрягли, то в этот раз сохраняли подобие интриги на протяжении двух периодов, но потом все же класс «волчат» предопределил их итоговую победу. Дубль оформил Егор Антонов, по разу белгородцев огорчили Александр Куликов, Илья Комаринский и Вадим Кутько. Итог – 5:2 в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 61 очком. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (57) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). Теперь 4 – 5 марта «волчата» примут на льду «Темпа» новочебоксарский «Сокол» (восьмое место, 36 очков). Начало игр в 13:00.