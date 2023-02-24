Во дворах Тамбова отметят Масленицу

В разных уголках Тамбова в субботу и воскресенье отметят Масленицу. Праздники состоятся во дворах жилых домов.

- Концертные программы подготовлены силами артистов городских домов культуры и культурно-досуговых центров, школьников, воспитанников подростковых клубов, - сообщает пресс-служба администрации города.

Не обойдется и без традиционного угощения - блинов.

В субботу праздники организуют на восьми дворовых территориях: ул.Астраханская,187; ул. Карла Маркса,35/45; ул.Полынковская,63; ул. Мичуринская, 173; ул.Свободная,4; ул.ак.Островитянова,24, ул. Базарная, 121/71 и ул. Сабуровская, 2а, к.3.

В воскресенье проводы Масленицы намечены по следующим адресам:

11.00 - сквер «Семейный» (ул.Пензенская,19); Парк Победы (ул.Мичуринская,143А); сквер «Гастелло» (ул.Гастелло 32а).

13.00 - сквер «Строитель» (ул.З.Космодемьянской); сквер «Школьный» (ул.Чичерина, 30а).