В Тамбове водитель Chevrolet Niva протаранил иномарку, в которой находился 4-месячный малыш

От серьезных травм ребенка уберегла автолюлька Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 4-месячный ребёнок, произошла 23 февраля в 13часов 57 минут в районе дома № 86 по улице Пензенская города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 56-летний мужчина, управлявший Chevrolet Niva не выбрал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Kia Spectra, за рулем которого был 35-летний водитель. В результате аварии пострадал 4-месячный мальчик, находившийся в иномарке. Малыша перевозили в специальном автокресле, поэтому серьёзных травм он не получил и после осмотра ребёнка врачи детской областной больницы показаний к его госпитализации не нашли.

Кстати, в праздничный день, 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения 13 пьяных автовладельцев и 4-х человек, которые были за рулём без прав, также к ответственности за нарушение правил перехода улицы привлекли 39 пешеходов.