В СУ СКР по Тамбовской области пройдет прием жителей по вопросам соблюдения жилищных прав

1 марта с 10 до 12 часов руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков совместно с главой администрации Тамбова Максимом Косенковым и уполномоченным по правам человека в регионе Владимиром Репиным проведет личный прием по вопросам соблюдения жилищных прав жителей. Место приема: следственное управление по Тамбовской области (г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 156).

- Телефон для записи на прием: 8(4752) 71-02-57, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - Предварительная запись обязательна.