Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 февраля 2023 7:11

В СУ СКР по Тамбовской области пройдет прием жителей по вопросам соблюдения жилищных прав

На встречу необходимо записаться предварительно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

1 марта с 10 до 12 часов руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков совместно с главой администрации Тамбова Максимом Косенковым и уполномоченным по правам человека в регионе Владимиром Репиным проведет личный прием по вопросам соблюдения жилищных прав жителей. Место приема: следственное управление по Тамбовской области (г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 156).

- Телефон для записи на прием: 8(4752) 71-02-57, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - Предварительная запись обязательна.