Тамбовские хоккеисты потерпели унизительное домашнее поражение

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 23 февраля, хоккейный клуб «Тамбов» проводил второй матч в рамках Кубка Петрова. Проиграв в первой встрече 1:4, наши парни надеялись на реванш, тем более на глазах своих болельщиков. Но в результате вышло хуже, чем днем ранее. Все стало ясно уже после первого периода, когда гости забросили три безответные шайбы. Во втором они продолжили гнуть свою линию – счет стал уже 5:0. Он же сохранился после третьего безголевого периода.

Таким образом, «Химик» повел в серии 2:0. И ближайшие два матча проведет на своем льду - 26 и 27 февраля. Напомним, что в четвертьфинал турнира выйдет тот, кто первым одержит четыре победы. Если потребуются пятый, шестой и седьмой матчи, то они состоятся в Тамбове (2-го и 8 марта) и Воскресенске (5 марта).