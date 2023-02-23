В Тамбове прошла «Державинская лыжня»

В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов

В Тамбове в шестой раз прошла Державинская лыжня. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской области и других регионов.

Первыми на дистанцию 1,5 км вышли школьники. Лучшими стали Владимир Дьячков (Новолядинская СОШ) и Ксения Насонова (СОШ №3, г. Котовск), на втором месте – Глеб Канаев (Кадетский корпус им. Данилова, г. Тамбов) и Евгения Леонтьева (лицей №28, г. Тамбов), на третьем – Максим Назаров (профильные классы Державинского) и Анна Баранова (лицей № 7, г. Тамбов).

Среди студенток первой пришла к финишу Анна Дубровина (факультет физической культуры и спорта), второй – Дарья Попова (Институт математики, физики и информационных технологий), третьей – Дарья Костина (факультет физической культуры и спорта). Лучшим среди студентов стал Александр Дроздов (факультет филологии и журналистики), второе место у Сергея Грозы (факультет физической культуры и спорта),третье – у Игоря Попова (Институт права и национальной безопасности).

В забеге сотрудников, выпускников и партнеров университета среди женщин лучшей стала Екатерина Колобова, второй – Галина Милосердова, третьей – Яна Минкина. Среди мужчин первое место занял Артем Савельев, второе – Андрей Ульянов, третье – Сергей Грибановский.

- В 2019 году ввели спринтерский забег для профессиональных спортсменов, которые приезжают в Тамбов со всей России. В 2022 году – забег для семей. Победителей наградили медалями и дипломами, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Державина. - Всех гостей спортивного праздника ждала концертная программа, лотерея и полевая кухня.

Фото ТГУ им. Державина