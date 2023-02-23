Тамбовские «волчата» победили белгородцев

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции мичуринский «Тамбов» принимал «Белгород». Правда, в статусе хозяев льда выступали гости.

Тамбовчане за первые 260 секунд поединка провели три результативные атаки, так что после первого периода интрига сошла на нет: «волчата» вели 4:0. Лишенные турнирной мотивации белгородцы попытались вернуться в игру, но им удалось лишь уйти от сухого поражения. Итог – 5:2 в пользу «Тамбова». Дубль у нас оформил Богдан Сенотов, по разу «Белгород» огорчили Расим Шакиров, Владислав Килин и Вячеслав Выдряков. В активе Егора Верхорубова ассистентский хет-трик.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 59 очками. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (57) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). Теперь сегодня, 23 февраля, «волчата» проведут на льду «Темпа» повторный матч с «Белгородом». Начало встречи в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает второе место с 26 шайбами. Лидируют Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» и Раис Шафеев из «Олимпии» (по 27). В споре ассистентов у Расима Шакирова 32 голевых передачи. Больше только у Тимофея Пономарева (38) и Шафеева (33) из «Олимпии».