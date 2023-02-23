Хоккейный клуб «Тамбов» начал поход за Кубком Петрова с поражения от «Химика»

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 22 февраля, хоккейный клуб «Тамбов» взял старт в Кубке Петрова. В первом матче 1/8 финала подопечные Алексея Ваулина принимали воскресенский «Химик».

Напомним, что в регулярном чемпионате наши парни финишировали на восьмом месте, подмосковный клуб – на девятом. В очных встречах команды обменялись домашними победами – 3:1 (в Тамбове) и 3:0 (в Воскресенске). Но вчера традиция побеждать дома была нарушена, хотя «волки» и открыли счет в матче. Шайба Александра Тимирева на 22-й минуте лишь раззадорила гостей. Еще до ухода на второй перерыв они не только выправили ситуацию, но и добились комфортного перевеса в два гола. Увы, что-то исправить в третьем периоде тамбовчане не смогли. Итог - 4:1 в пользу «Химика.

Напомним, что в четвертьфинал турнира выйдет тот, кто первым одержит четыре победы. Вторая встреча состоится сегодня, 23 февраля, в ЛДС «Кристалл». Начало в 17:00. Третий и четвертый поединки примет Воскресенск 26 и 27 февраля. Если потребуются пятый, шестой и седьмой матчи, то они пройдут в Тамбове (2-го и 8 марта) и Воскресенске (5 марта).