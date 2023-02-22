У жителя Кирсанова из мести украли вещи и сломали мебель

В полицию Кирсанова поступило сообщение о краже. 52-летний потерпевший рассказал, что пришел домой и обнаружил взломанный дверной замок. Из квартиры пропали некоторые вещи, мебель была повреждена.

- Эксперты-криминалисты тщательно осмотрели помещение, обнаружив, следы пальцев рук и обуви неизвестных, которые были изъяты. Выяснилось, что из помещения пропал телевизор, углошлифовальная машинка, две удочки и колонка от музыкального центра, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

По полученной оперативной информации удалось раскрыть преступление и найти злоумышленников. Как выяснилось, они хотели отомстить знакомому. В настоящее время проверяется их причастность к аналогичным преступлениям на территории района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

Украденные вещи удалось найти. Житель Кирсанова поблагодарил полицейских за найденное имущество и быстро раскрытое преступление.