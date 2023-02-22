В Тамбове заключили под стражу жителя Узбекистана, который использовал подложный документ

В Тамбове заключили под стражу жителя Узбекистана, который в декабре прошлого года, не имея регистрации на территории РФ, при подаче документов на сдачу теоретического экзамена на получение водительского удостоверения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области, предъявил поддельный документ – уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

В полиции в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, т.е. использование заведомо подложного документа. После этого иностранец скрылся от следствия. В феврале его задержали в Москве за нарушение правил въезда и проживания в нашей стране, его оштрафовали на 5 тысяч рублей и постановили выдворить за пределы РФ. Но дознаватель по уголовному делу обратился в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области, мужчина пробудет в заключении до 8 апреля этого года.