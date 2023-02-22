Чтобы взыскать алименты, судебным приставам пришлось продать принадлежащую жительнице Мордовского района землю

На исполнении в Мордовском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летней женщины задолженности по алиментам. Мать не интересовалась судьбой ребенка, находящегося на попечении государства, и не платила алименты. В результате к совершеннолетию сына задолженность достигла 1 млн 300 тысяч рублей.

Судебный пристав неоднократно привлекал женщину к уголовной ответственности, но с долгом она так и не расплатилась. Тогда сотрудник ведомства арестовал сельскохозяйственный пай, принадлежащий должнице.

- Земельный участок оценили в 600 тысяч рублей, однако до момента его передачи на принудительную реализацию об этом узнал арендатор и предложил за недвижимое имущество 1,5 млн рублей. Денежные средства, которых оказалось достаточно для оплаты всей суммы задолженности и исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей, сразу же были перечислены на депозитный счет службы судебных приставов, а затем взыскателю. Права молодого человека, который в настоящий момент обучается в колледже, на финансовое обеспечение родителями, восстановлены, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.