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НовостиОбщество22 февраля 2023 12:00

Чтобы взыскать алименты, судебным приставам пришлось продать принадлежащую жительнице Мордовского района землю

Женщина задолжала сыну 1,3 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

На исполнении в Мордовском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летней женщины задолженности по алиментам. Мать не интересовалась судьбой ребенка, находящегося на попечении государства, и не платила алименты. В результате к совершеннолетию сына задолженность достигла 1 млн 300 тысяч рублей.

Судебный пристав неоднократно привлекал женщину к уголовной ответственности, но с долгом она так и не расплатилась. Тогда сотрудник ведомства арестовал сельскохозяйственный пай, принадлежащий должнице.

- Земельный участок оценили в 600 тысяч рублей, однако до момента его передачи на принудительную реализацию об этом узнал арендатор и предложил за недвижимое имущество 1,5 млн рублей. Денежные средства, которых оказалось достаточно для оплаты всей суммы задолженности и исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей, сразу же были перечислены на депозитный счет службы судебных приставов, а затем взыскателю. Права молодого человека, который в настоящий момент обучается в колледже, на финансовое обеспечение родителями, восстановлены, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.