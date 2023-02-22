Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 10:29

В Мучкапском районе не работал отлов бродячих животных

Договор на услуги заключили только после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными. При этом выяснилось, что администрация района не заключила договор на отлов животных без владельцев.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес главы района внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, заключен договор на отлов животных, - сообщают в прокуратуре Мучкапского района.