В Мучкапском районе не работал отлов бродячих животных

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными. При этом выяснилось, что администрация района не заключила договор на отлов животных без владельцев.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес главы района внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, заключен договор на отлов животных, - сообщают в прокуратуре Мучкапского района.