В Мичуринске отремонтируют путепровод на улице Лаврова

В Мичуринске отремонтируют путепровод через железнодорожные пути по улице Лаврова. Контракт на проведение работ уже заключен, они стартуют с наступлением тепла и пройдут в два этапа. Путепровод планируют привести в порядок до конца 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составляет более 278 миллионов рублей. Подрядчик - ООО «Мостострой» - восстановит дорожное полотно, установит новые опоры, восстановит разобранные части. Особое внимание уделят безопасности дорожного движения на путепроводе. Для этого установят новые знаки, ограждения на подходах к путепроводу, проведут монтаж элементов наружного освещения и нанесут новую разметку из термопластика.

- Путепровод протяженностью 233,8 м построили в 1978 году, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Этот объект является одним из важнейших в дорожно-транспортной инфраструктуре региона. В сутки по нему проходит более 22 тысяч автомобилей.