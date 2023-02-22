В Тамбовской области перенесли сроки выплаты декретных

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тамбовской области информирует, что в связи с приведением к единообразию графика выплат пособий установлена единая дата выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – 8 число каждого месяца. В Тамбовской области получателями этого пособия являются более 4 тысяч семей.

- При совпадении указанной даты с праздничным или выходным днем перечисление средств осуществляется в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала месяца, в котором причитается соответствующая выплата, - сообщают в региональном отделении СФР. – Таким образом, пособия за февраль перечислят 7 марта.