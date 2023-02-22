Из-за ошибки соцработника тамбовчанка лишилась компенсации за услуги ЖКХ

Прокуратура Токаревского района провела проверку по обращению инвалида 2 группы о непредоставлении компенсации расходов на оплату коммунальной услуги.

Установлено, что заявительнице не выплачивалась компенсация расходов на оплату услуги по водоснабжению за период с февраля по декабрь 2022 года, в связи с ошибкой, допущенной специалистом ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» при работе с ГИС «Единый социальный регистр населения Тамбовской области».

- Для восстановления права заявительницы прокуратура внесла представление и.о. директора бюджетного учреждения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Заявительнице перечислены денежные средства.