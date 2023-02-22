В Мичуринске отпразднуют Масленицу

В воскресенье, 26 февраля, жителей и гостей наукограда ждут праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Традиционно широкие гулянья организовывали в центре города, в этом году гостей праздника ждет новый формат и новое место проведения – ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье».

Основные площадки начнут свою работу на площади для культурно-массовых мероприятий у центрального моста набережной с 12 часов. Для любителей сувениров организуют ярмарку сувенирной продукции. Весело провести время юные мичуринцы смогут, посетив развлекательную площадку, здесь их ждут карусели и другие активности. Вкусным и сытным этот день помогут сделать точки общепита.

Изюминкой праздника станет дефиле юных Масленичек. Сделать атмосферные снимки каждый сможет в тематических фотозонах. Например, специально к торжеству учреждения культуры подготовят Аллею Маслениц, она расположится слева от сцены. Добавит колорита трехчасовая концертная программа. Свое творчество мичуринцам подарят самые талантливые артисты Мичуринской детской школы искусств, Кочетовской детской школы искусств наукограда, ансамбля казачьей песни «Станица». Порадует горожан выступление Лидии Кривец, воспитанников Мичуринской детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова. Завершит гулянья в 14 часов 30 минут театрализованное представление.

Будут доступны гостям праздника и точки активности от Мичуринского ГАУ, учреждений культуры города, Центра патриотического воспитания им. генерала армии Н.Е. Рогожкина, Молодежного парламента города, Парка культуры и отдыха, Дома культуры «Авангард», Центра досуга молодежи «Октябрь».

Любители спорта и здорового образа жизни смогут посоревноваться в поднятии гири, перетягивании каната. Кроме того, в рамках масленичных гуляний на волейбольных площадках у центрального моста отдел по физической культуре и спорту администрации города организует турнир по зимнему волейболу и хоккейные матчи на снегу среди воспитанников дошкольных учреждений.

- Вход на мероприятие свободный, - сообщает пресс-служба мэрии Мичуринска. - Начало гуляний 26 февраля в 12 часов.