23 февраля на телебашне Тамбова заработает праздничная подсветка

23 февраля, в честь Дня защитника Отечества на 23 телебашнях в разных городах страны заработает праздничная подсветка. На тамбовской телебашне появится надпись «С Днём защитника Отечества!» и изображение российского триколора.

Кроме Тамбова, тематические световые шоу пройдут на телебашнях Брянска, Великого Новгорода, Казани, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Пензы, Перми, Саранска, Твери, Тулы, Якутска, Ярославля и других городов России.

- В прошлом году телебашня Тамбова, построенная в 1958 году, засияла яркими красками, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Сотрудники федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) провели большую работу по монтажу современного оборудования архитектурно-художественной подсветки. Теперь на 180-метровой радиотелевизионной башне возможно менять освещение и создавать разные надписи.