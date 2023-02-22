В Тамбовской области нашли нарушения в работе приставов

Прокуратура Жердевского района провела проверку по обращениям людей, сообщивших о нарушении их прав со стороны местного РОСП УФССП России по Тамбовской области.

Установлено, что житель Краснодара в ноябре 2022 года направил в отдел заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении должника, а также исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Краснодарского края. Однако, по состоянию на 24 января 2023 года, то есть на момент проведения прокуратурой района проверки, судебный пристав-исполнитель не только не вынес постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства, но даже не зарегистрировал поступившее заявление.

Также прокуратурой района выявлены нарушения при проведении проверки по обращению жителя Белгородской области о его ошибочной идентификации в качестве должника. Установлено, что Жердевским РОСП возбуждено исполнительное производство, в рамках которого с заявителя неправомерно взыскана денежная сумма в размере 2029 рублей. При этом должником по исполнительным документам являлся житель Жердевки, инициалы которого полностью совпадали с инициалами заявителя.

- По результатам проведенных проверок прокуратурой района в адрес руководителя регионального УФССП России внесено представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Благодаря вмешательству прокуратуры нарушенные права заявителей восстановлены.