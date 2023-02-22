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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:00

Уваровский фестиваль «Вишневарово» стал одним из лучших событий года страны по итогам голосования

Мероприятие получит дополнительную маркетинговую поддержку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
"Вишневарово" стал лидером голосования

"Вишневарово" стал лидером голосования

Фестиваль «Вишневарово» города Уварово оказался в числе пяти событий страны, которые признаны «Лучшими событиями года» по итогам народного голосования.

- Фестиваль получит диплом «ТОП-50 лучших событий года» и дополнительную маркетинговую поддержку по продвижению в течение года как на внутреннем, так и зарубежном рынках, - сообщает администрация города Уварово.

Онлайн-голосование за лучшие события 2023 года проходило с 13 по 20 февраля в боте Клуба путешествующих по России RussiaTravel.club . За 8 дней открытого голосования было получено более 95 000 голосов, лидером народного рейтинга стала Тамбовская область.

Народное голосование в этом году стало одним из критериев для определения ТОП-50 лучших событий года. Полный список лучших событий года по результатам работы экспертной комиссии будет объявлен 27 февраля.