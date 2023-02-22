Уваровский фестиваль «Вишневарово» стал одним из лучших событий года страны по итогам голосования

"Вишневарово" стал лидером голосования

Фестиваль «Вишневарово» города Уварово оказался в числе пяти событий страны, которые признаны «Лучшими событиями года» по итогам народного голосования.

- Фестиваль получит диплом «ТОП-50 лучших событий года» и дополнительную маркетинговую поддержку по продвижению в течение года как на внутреннем, так и зарубежном рынках, - сообщает администрация города Уварово.

Онлайн-голосование за лучшие события 2023 года проходило с 13 по 20 февраля в боте Клуба путешествующих по России RussiaTravel.club . За 8 дней открытого голосования было получено более 95 000 голосов, лидером народного рейтинга стала Тамбовская область.

Народное голосование в этом году стало одним из критериев для определения ТОП-50 лучших событий года. Полный список лучших событий года по результатам работы экспертной комиссии будет объявлен 27 февраля.