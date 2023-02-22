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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:14

В Тамбове водитель «догнал» иномарку и врезался в нее

В аварии пострадала 43-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель не выбрал безопасную дистанцию

Водитель не выбрал безопасную дистанцию

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 21 февраля в 18 часов 37 минут в районе дома №56 по улице Авиационной города Тамбова. 59-летний водитель «ЗАЗ CHANCE» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», под управлением 37-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 43-летняя пассажирка «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.