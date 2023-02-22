Тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за отказ уничтожать зараженных бруцеллезом коров

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обратилось с исковым заявлением в Тамбовский районный суд, чтобы обязать владелицу животных провести мероприятия по профилактике и борьбе с заразными болезнями животных, общими для человека и животных.

Ранее в хозяйстве у коров выявили бруцеллез и выдали их владелице предписание об уничтожении зараженного скота, но это требование она проигнорировала. За это женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время ветеринары обследование новое поголовье и снова нашли опасную болезнь. Владелица снова получила предписание уничтожить животных, однако опять его не выполнила. Также выяснилось, что первый штраф она не оплатила.

- В декабре 2022 года управление возбудило дело по ч.1 ст. 20.25 и направило его в мировой суд Тамбовского района для рассмотрения, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. – Владелица хозяйства признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей.