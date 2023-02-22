В Жердевке подросткам продавали алкоголь

В Жердевке, в магазине на улице Советской участковый уполномоченный совместно с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних выявил факт продажу алкоголя несовершеннолетнему. 44-летняя продавщица магазина повторно продала спиртное с нарушением.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, за продажу алкоголя подростку предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица. За неоднократное нарушение закона продавца могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей либо отправить на исправительные работы до 1 года.