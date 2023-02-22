Житель Мучкапского района незаконно хранил дома ружье, патроны и порох

Сотрудники уголовного розыска обнаружили дома у 33-летнего жителя села Шапкино Мучкапского района незарегистрированное охотничье ружье. Нарушитель признался, что хранил ружье ИЖ 16-го калибра, 87 патронов и 300 грамм пороха незаконно.

- Незаконно хранимое оружие и боеприпасы изъяты. Согласно статье 223 УК РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, - отмечают в УМВД по Тамбовской области.