Тамбовский Роспотребнадзор помог потребителям отсудить более 20 млн рублей

В 2022 году специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области дали 161 заключение в судах в целях защиты прав потребителей. При этом все требования тамбовчан были удовлетворены полностью или частично. За год потребителям присудили более 22,6 млн рублей, в том числе почти 800 тысяч рублей - компенсация морального вреда.

- В суды было в общей сложности направлено 54 исковых заявления в защиту прав потребителей. Присуждено в пользу потребителей 2,3 млн рублей, из них компенсация морального вреда составила 78 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Больше всего дел касалось розничной торговли и бытового обслуживания населения. Кроме того, в прошлом году стало больше исков в сфере дистанционной купли-продажи.

Особое внимание уделяется защите интересов социально незащищенных групп населения. К примеру, ведомство подало иск в защиту прав ребенка, который купил некачественный товар. В результате мировой суд взыскал в пользу потребителя стоимость некачественного товара - 15 000 рублей, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в сумме 7200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 13600 рублей.