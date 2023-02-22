Тамбовские «волки» стартуют в Кубке Петрова с противостояния с «Химиком»

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 22 февраля, хоккейный клуб «Тамбов» проведет первый матч 1/8 финала Кубка Петрова против воскресенского «Химика». Встреча пройдет в ЛДС «Кристалл». Начало в 18:30.

Напомним, что в регулярном чемпионате наши парни финишировали на восьмом месте, подмосковный клуб – на девятом. В очных встречах команды обменялись домашними победами – 3:1 (в Тамбове) и 3:0 (в Воскресенске).

В четвертьфинал турнира выйдет тот, кто первым одержит четыре победы. 22 и 23 февраля команды сыграют в Тамбове, 26 и 27 февраля – в Воскресенске, если потребуются пятый, шестой и седьмой поединки, то они пройдут в Тамбове (2-го и 8 марта) и Воскресенске (5 марта).