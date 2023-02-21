Моршанская прокуратура через суд добивается от сельсоветов содержания зимних дорог

Прокуратура Моршанска обратилась в суд с административными исковыми заявлениями, указав, что на территории Моршанского района после выпадения большого количества снега дорожные полотна не были расчищены, и на них образовалась гололедица, в результате, движение машин и пешеходов оказалось затруднено.

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что главы администраций сельсоветов Моршанского района не исполняют свои обязанности по содержанию надлежащего состояния улично-дорожной сети.

- По результатам рассмотрения дела суд обязал глав Веселовского, Устьинского, Левинского, Вановского, Алкужборковского, Дмитриевского, Екатерининского, Ивенского, Старотомниковского, Ракшинского, Карельского, Крюковского, Куликовского, Серповского, Новотомниковского сельсоветов Моршанского района осуществить работы по посыпке дорожного полотна, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.