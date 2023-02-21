Фирма поставляла в тамбовские социальные учреждения молочную продукцию неизвестного происхождения

Поставщик "молочки" был не согласен с приговором

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило неоднократные факты реализации ООО «ОПТРУСТОРГ» молочной продукции неизвестного происхождения в социально значимые учреждения Тамбовской области. За это нарушение фирма была оштрафована на 400 тысяч рублей. Штраф она не выплатила, поэтому материалы были направлены в суд.

Мировой суд Советского района Тамбова признал юридическое лицо виновным и постановил выплатить штраф в двойном размере.

- Не согласившись с указанным постановлением, генеральный директор ООО «ОПТРУСТОРГ» обратился в суд с жалобой, в которой просил его отменить и возвратить дело мировому судье на новое рассмотрение, поскольку не знал о его вынесении и о рассмотрении дела, - рассказали в тамбовском Россельхознадзоре.

Однако суд оставил прежнее постановление без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям