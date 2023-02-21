В Тамбовской области выявлено 11 очагов лейкоза крупного рогатого скота

С начала года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило 11 очагов лейкоза крупного рогатого скота в Мордовском, Петровском, Сосновском и Тамбовском районах.

Сейчас специалисты ветеринарной службы проводят необходимые мероприятия, чтобы предотвратить распространение заболевания.

- При проведении лабораторных исследований в ранее неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота хозяйствах Тамбовской области, были получены результаты о вновь выявленных случаях инфицирования поголовья в эпизоотических очагах, - отмечают в управлении Россельхознадзора по Тамбовской области.

Лейкоз крупного рогатого скота - это хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь, затрагивающая лимфоузлы, селезенку, сычуг, сердце, почки и другие органы.