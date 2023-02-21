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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:00

В Тамбовской области выявлено 11 очагов лейкоза крупного рогатого скота

Заболевание обнаружено в 4 районах
Марина МАКОВЛЕВА

С начала года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило 11 очагов лейкоза крупного рогатого скота в Мордовском, Петровском, Сосновском и Тамбовском районах.

Сейчас специалисты ветеринарной службы проводят необходимые мероприятия, чтобы предотвратить распространение заболевания.

- При проведении лабораторных исследований в ранее неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота хозяйствах Тамбовской области, были получены результаты о вновь выявленных случаях инфицирования поголовья в эпизоотических очагах, - отмечают в управлении Россельхознадзора по Тамбовской области.

Лейкоз крупного рогатого скота - это хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь, затрагивающая лимфоузлы, селезенку, сычуг, сердце, почки и другие органы.