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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 10:37

Тамбовчанин на дне рождения родственника чуть не убил одного из гостей

Мужчина нанес знакомому несколько ножевых ранений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по региоу завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 24 декабря прошлого года мужчина во время застолья по случаю дня рождения родственника поспорил с одним из гостей, который во время общения оскорбительно высказался в его адрес. Разозлившись, мужчина схватил нож и нанес обидчику несколько ударов, в том числе, в область сердца. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 38-летний потерпевший остался жив.

- В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.