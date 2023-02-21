Тамбовчанин на дне рождения родственника чуть не убил одного из гостей

В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по региоу завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 24 декабря прошлого года мужчина во время застолья по случаю дня рождения родственника поспорил с одним из гостей, который во время общения оскорбительно высказался в его адрес. Разозлившись, мужчина схватил нож и нанес обидчику несколько ударов, в том числе, в область сердца. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 38-летний потерпевший остался жив.

- В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.