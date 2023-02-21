Тамбовчанин лишился машины и свободы за поездку в пьяном виде

Прокуратура Мичуринска поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом судимость за аналогичное преступление.

Судом установлено, что мужчина сел за руль своей машины пьяным. За год до этого нарушитель уже был осужден за подобное преступление, получив 8 месяцев лишения свободы условно и лишившись прав на 1,5 года.

- Согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении, суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года 1 месяц. Автомобиль, принадлежащий осужденному на праве собственности, конфискован и обращен в собственность государства, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.