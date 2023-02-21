В новой школе на севере Тамбова откроют классы для ребят с аутизмом

Два ресурсных класса для детей с аутизмом откроют в новой школе №2 на севере Тамбова. Один из них в полном составе вместе с наставником будет переведен из школы №31, еще один откроют для первоклашек, сообщили в городском комитете образования.

Обучение будет вестись по модели, которая предполагает инклюзивное образование и индивидуальное обучение детей с расстройством аутистического спектра. Сегодня в Тамбове такие классы функционируют в школах № 5, 24 и 31.

В таких классах обычно учатся не больше пяти детей. Обязательно имеется отдельная комната для снятия сенсорной нагрузки: детям с аутизмом необходимо время от времени стряхивать напряжение. Попрыгать, побегать, или, наоборот, тихонько посидеть в одиночестве.

- Сейчас комитет образования проводит собеседования с родителями будущих первоклассников с РАС, которые позволят определить образовательный маршрут обучения каждого ребенка, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.