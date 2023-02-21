Житель Уварова угнал машину и улетел на ней в кювет

В полицию поступила информация об угоне автомобиля в Уварово. Хозяин машины, проживающий в деревне Масловка, припарковал ее у жилого дома в микрорайоне №1, не заперев дверцы салона.

Обнаружить автомобиль ВАЗ-2106 удалось недалеко от места угона. А вскоре был задержан и подозреваемый. 30-летний житель Уварова признался, что увидел машину без присмотра и решил прокатиться.

- Угонщик не справился с управлением и съехал в кювет, где сотрудниками ГИБДД и был найден автомобиль, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Виновному может грозить штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, виновному предстоит возместить владельцу разбитой машины материальный ущерб.