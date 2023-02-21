В Тамбове поймали банду воришек из Астраханской области

Следственный отдел УМВД России по городу Тамбову завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Астраханской области по статье «Кража».

В полицию Тамбова поступило несколько сообщений о кражах электроники из торговых точек. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать двух ранее судимых мужчин 23-х и 32-х лет, совершивших хищение имущества.

- Следствием установлено, что задержанные являясь знакомыми, имели совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, по предварительному сговору. Злоумышленники из корыстных побуждений, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, действуя согласованно, заранее распределив преступные роли, брали с полки торговой витрины электронику, затем прятали ее в находящийся при них заранее приготовленный ими бумажный пакет, экранированный алюминиевой фольгой, который блокировал сигнал антикражных магнитов, после чего скрывались с места преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбову.

Общий ущерб магазинов превысил 51 000 рублей. Злоумышленники признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.