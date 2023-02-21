Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 8:40

Суд обязал Первомайский поссовет расширить дорогу по 2-му Сосновскому переулку

После асфальтирования проезжая часть не соответствует нормативам
Марина МАКОВЛЕВА
Ширина дорожного полотна не позволяет свободно разъехаться машинам

Ширина дорожного полотна не позволяет свободно разъехаться машинам

Прокуратура Первомайского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В деятельности администрации Первомайского поссовета были выявлены нарушения.

- Установлено, что в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Первомайского поссовета в августе 2022 года, произведено асфальтирование автомобильной дороги по переулку 2-му Сосновскому. Обследование автомобильной дороги показало, что ее ширина не соответствует требованиям технических регламентов, затрудняет передвижение пешеходов и транспортных средств, - рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Ведомство направило в суд административное исковое заявление, требуя обязать администрацию привести покрытие дороги в соответствие с требованиями. Суд признал требования признаны обоснованными и удовлетворил их.

Фото прокуратуры Первомайского района