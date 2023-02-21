Суд обязал Первомайский поссовет расширить дорогу по 2-му Сосновскому переулку

Ширина дорожного полотна не позволяет свободно разъехаться машинам

Прокуратура Первомайского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В деятельности администрации Первомайского поссовета были выявлены нарушения.

- Установлено, что в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Первомайского поссовета в августе 2022 года, произведено асфальтирование автомобильной дороги по переулку 2-му Сосновскому. Обследование автомобильной дороги показало, что ее ширина не соответствует требованиям технических регламентов, затрудняет передвижение пешеходов и транспортных средств, - рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Ведомство направило в суд административное исковое заявление, требуя обязать администрацию привести покрытие дороги в соответствие с требованиями. Суд признал требования признаны обоснованными и удовлетворил их.

Фото прокуратуры Первомайского района