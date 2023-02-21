В Тамбовской области замедлился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ возросло на 5 %. За медицинской помощью с симптомами болезни обратилось 8529 человек. Выявлено 39 случаев гриппа, их них 8 случаев у детей.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Тамбове, Моршанске, Рассказове и Инжавинском районе. Также значительный прирост заболеваемости отмечен в Пичаевском, Первомайском, Мучкапском, Токаревском и Уметском районах.

Из 25 больных, обследованных в рамках мониторинга, у четверых выявлен Covid-19, в одном случае РС-вирус. В 5-и случаях выделен вирус гриппа типа В.С начала ноября зафиксировано 628 случаев гриппа, в основном, это свиной грипп.