27-летнего тамбовчанина будут судить за попытку незаконного сбыта наркотиков

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тамбовчанина. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 27-летний обвиняемый согласился раскладывать в Тамбове закладки с наркотиками. Для этого он купил около 15 грамм вещества, который хранил при себе для последующего сбыта.

- Однако довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которые в ходе досмотра обнаружили и изъяли из незаконного оборота 30 свертков с наркотическим средством, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.