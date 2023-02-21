Тамбовчанин пытался расправиться со знакомым, обидевшись на его высказывания

В прокуратуре Советского района Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, который обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в конце декабря 2022 года мужчина находился в помещении квартиры на ул. Бастионной Тамбова в компании знакомых и родственников.

В процессе распития спиртного между ним и одним из гостей, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, произошёл конфликт. Решив, что его оскорбили высказывания знакомого, мужчина отыскал на кухне квартиры хозяйственный нож, и нанёс обидчику несколько ударов ножом в грудь. Решив, что убил гостя, нападавший ушел. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

- Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.