Суд обязал администрацию Тамбова обеспечить для инвалида пандусы в подъезде и на выходе из дома

По решению суда инвалиду должны оборудовать пандус

Прокуратура Октябрьского района Тамбова обратилась с административным иском в суд о признании незаконным бездействия администрации города по принятию мер по обеспечению устройствами приспособлений для свободного передвижения снаружи и внутри жилого дома № 6 «б» по ул. Подвойского г. с учетом потребности инвалида I группы, проживающей по данному адресу, и об обязании мэрии принять эти меры.

Из материалов дела следует, что прокуратурой района проведена проверка по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области о нарушении прав инвалида I группы, во время которой установлено, что снаружи и внутри дома отсутствуют приспособления (пандус и т.п.) для свободного передвижения инвалида с использованием технических средств.

Обращения, касающиеся устройства пандуса для обеспечения социально-важных потребностей инвалида I группы рассматривались администрацией г. Тамбова с 3 марта 2021-го, а обследование многоквартирного дома и жилого помещения проведено только 14 декабря.

Заключением комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, от 14 декабря 2021 года № 8 установлена возможность приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности.

Однако, не смотря на техническую возможность установки приспособлений для инвалида, администрацией г. Тамбова такая работа не проведена, поскольку финансирование данного мероприятия за счет бюджета города не предусмотрено.

При рассмотрении дела установлено, что доводы администрации г. Тамбова о том, что муниципальной программой г. Тамбова «Доступная среда», утвержденной постановлением администрации г. Тамбова от 23.11.2016 № 7114, не предусмотрено финансирование такого мероприятия, как создание инвалидам условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах, не освобождает от выполнения указанной выше обязанности.

Районный суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований, признав бездействие администрации г. Тамбова незаконным, возложил обязанности по обеспечению устройствами приспособлений для свободного передвижения снаружи и внутри жилого дома № 6 «б» по ул. Подвойского г. Тамбова с учетом потребности инвалида I группы, а также по сообщению об исполнении настоящего решения в районный суд и прокуратуру в течении месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

- В ходе рассмотрения административного дела, суд апелляционной инстанции, основываясь на фактических обстоятельствах дела, нормах материального и процессуального права, согласился с выводами районного суда, оставив его без изменения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.